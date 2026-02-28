La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Swiss suspend ses vols vers Tel Aviv et Dubaï

Keystone-SDA

Swiss n'assure plus de vols vers Israël jusqu'au 7 mars en raison des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. De nombreux espaces aériens étant fermés, la compagnie aérienne suisse a également annulé ses vols vers Dubaï samedi et dimanche.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Quatorze vols au départ et à destination de Tel Aviv sont concernés, a annoncé Swiss samedi. La compagnie aérienne précise que la sécurité de ses équipages et de ses passagers constitue toujours une priorité absolue. Deux vols étaient prévus samedi au départ de Zurich à destination de Tel Aviv.

Mais l’escalade au Proche-Orient a d’autres répercussions sur le trafic aérien. En raison de la fermeture de nombreux espaces aériens, notamment en Irak, les avions de la compagnie à destination de Dubaï n’ont pas décollé non plus. Le vol prévu dimanche vers n’aura pas lieu non plus.

Swiss suit les mesures prises par sa société mère Lufthansa. La compagnie allemande n’assure pas non plus de vols vers Dubaï (et Abu Dhabi) ce week-end. Elle a également annulé tous ses vols vers la Jordanie, le Liban, l’Irak et Oman jusqu’au 7 mars par mesure de précaution. L’espace aérien des pays concernés ne sera pas utilisé, a déclaré un porte-parole de Lufthansa.

Swiss contacte les passagers concernés par ces annulations et les transfère sur d’autres vols si c’est possible.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision