Swisscom abandonne définitivement la 3G

Keystone-SDA

L'opérateur Swisscom va, comme précédemment annoncé, tirer la prise à la technologie 3G pour la téléphonie mobile d'ici la fin de l'année. Cette technologie, développée il y a plus de 20 ans, est devenue totalement obsolète.

1 minute

(Keystone-ATS) Quelque 180’000 clients privés et entreprises utilisent encore la 3G, depuis remplacée par la 4G et la 5G qui permettent de transmettre des volumes de données bien plus importants, a précisé mercredi à AWP un porte-parole de Swisscom.

Le concurrent Sunrise avait déjà déconnecté son réseau 3G fin août. Salt a pour sa part confirmé encore maintenir la 3G d’ici au moins fin 2026, a indiqué une porte-parole du numéro trois helvétique du secteur.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

