Syndicatures: nombreuses élections tacites – 1er tour le 26 avril

Keystone-SDA

A l'heure de la date limite mardi midi pour le dépôt des candidatures pour le 1er tour des élections à la syndicature, plusieurs grandes villes vaudoises connaissent déjà le nom de leur syndic pour la prochaine législature. C'est le cas de Lausanne, Yverdon, Prilly, Montreux, Vevey, Morges et Aigle, avec des élections tacites. A Nyon en revanche, il faudra passer par un scrutin, agendé le 26 avril. Si nécessaire, un second tour est prévu le 17 mai.

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(Keystone-ATS) – Lausanne: seul en lice, le syndic sortant socialiste Grégoire Junod repart pour un troisième mandat, après la victoire écrasante de l’alliance rose-rouge-verte qui a décroché six des sept sièges à l’exécutif. Depuis 20 ans, le rapport de forces est immuable à la municipalité où siègent 3 PS, 2 Vert-e-s, un POP et un PLR. Le 29 mars, les libéraux-radicaux ont échoué à placer un deuxième élu.

La reconduction de Grégoire Junod, qui est incontesté au sein de l’alliance de gauche, même s’il n’a pas terminé en première position, assure la continuité de l’action municipale qui a été plébiscitée dans les urnes. Dans une récente interview au journal Le Temps, M. Junod a annoncé que cette troisième législature en tant que syndic sera «selon toute vraisemblance» sa dernière.

Le syndic lausannois, en charge de la culture et du développement urbain, est en fonction depuis 2016. Il avait succédé à l’écologiste Daniel Brélaz. Il a fait son entrée à l’exécutif lausannois en 2011, comme directeur de la culture et du logement jusqu’en 2012, puis comme directeur du logement et de la sécurité publique jusqu’en 2016.

– Yverdon-les-Bains: le PLR François Armada sera le nouveau syndic de la commune du Nord vaudois. Une nouvelle fois, la majorité a basculé lors des dernières élections. L’entente de droite a raflé la mise, permettant au PLR de décrocher un troisième siège et au parti vert’libéral d’entrer à la municipalité, une première dans la deuxième ville du canton.

La gauche ayant renoncé à lancer une candidature, François Armada succèdera donc tacitement au socialiste Pierre Dessemontet, qui avait renoncé à se représenter au terme d’une législature émaillée de tensions. Arrivé en tête du second tour des communales, M. Armada a été désigné par acclamation lundi soir lors de l’assemblée de son parti. Les deux autres élus PLR, Christian Weiler et Dominique Viquerat, n’étaient pas intéressés par le poste.

– Nyon: l’élection à la municipalité de Nyon sera scrutée de près, puisque l’alliance rose-verte propose une co-syndicature pour la succession de Daniel Rossellat. Le socialiste Alexandre Démétriadès et le Vert Pierre Wahlen, qui se connaissent et collaborent depuis de nombreuses années, font le pari d’une «forme moderne de syndicature fondée sur le partage».

Le «minoritaire» de l’alliance – à savoir Pierre Wahlen – figurera sur les listes officielles car un seul nom peut légalement y figurer. Mais le duo promet de travailler main dans la main. Il affrontera le PLR Olivier Riesen, qui bénéficie du soutien de l’entente de droite. Comme syndic, le sortant entend créer des ponts avec le Conseil communal, qui est à majorité de centre droite.

– Morges: pas forcément attendu, il n’y aura pas de changement à la tête de l’exécutif morgien. L’actuelle syndique PLR Mélanie Wyss, est, en effet, reconduite dans cette fonction. Aucune autre candidature n’est parvenue mardi à midi. Le PS avait annoncé renoncer au poste, pareil finalement pour les Vert-e-s.

Si la droite a conservé la majorité à la Municipalité de Morges, la répartition des forces entre la droite et la gauche s’est légèrement rééquilibrée. Au final, la gauche obtient un troisième siège, dévolu aux Vert-e-s (et deux PS). L’alliance de droite ne place que trois de ses membres (1 PLR, 1 Vert’libéral et 1 de l’Entente morgienne). Le tout sera arbitré par l’indépendant Laurent Pellegrino, ex-PLR.

– Prilly: après 22 années de syndicature PLR avec Alain Gilléron, c’est désormais le Centre qui sera à la tête de la Municipalité de Prilly. Elu tacitement, Luigi Sartorelli reprendra ainsi le flambeau. Il était le seul sortant à avoir été réélu au second tour, qui avait vu l’exécutif basculer à droite. La Verte Rebecca Joly, présidente du parti cantonal, et son collègue écologiste Maurizio Mattia n’avaient pas été reconduits.

– Vevey: la socialiste Laurie Willommet est sans surprise la nouvelle syndique de Vevey. Elle succède tacitement à Yvan Luccarini, de Décroissance alternatives, qui a renoncé après son mauvais score du premier tour. La gauche reste nettement majoritaire à la municipalité de Vevey, qui compte deux socialistes, deux Verts et une élue de Décroissance alternatives. Vevey Libre (centre) détient un siège, tout comme le PLR qui signe son retour au sein de l’exécutif. Les femmes y seront par ailleurs majoritaires.

– Montreux: sans surprise non plus, le syndic socialiste sortant Olivier Gfeller est aussi réélu tacitement à Montreux. Il avait été élu à la Municipalité dès le premier tour avec 55,5 % des voix. Pour rappel, l’élection à l’exécutif montreusien s’est jouée tacitement, sans second tour dans les urnes. Il reste dominé par la gauche (4-3), mais dans une moindre mesure que lors de la précédente législature (5-2).

– Aigle: le syndic sortant Grégory Devaud (PLR) est élu tacitement, lui aussi. Il était arrivé en première position au 1er tour devant le président du Grand Conseil Stéphane Montangero (PS), et tous les deux ayant atteint la majorité absolue, ils avaient été élus d’emblée.