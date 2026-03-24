Tariq Ramadan jugé par défaut pour viols 18 ans de réclusion requis

Keystone-SDA

Une peine de 18 ans de réclusion criminelle a été requise mardi contre l'islamologue suisse Tariq Ramadan. Il est jugé par défaut et à huis clos par la cour criminelle départementale de Paris pour des viols sur trois femmes, a indiqué une source judiciaire.

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(Keystone-ATS) L’avocat général a aussi demandé un mandat d’arrêt à l’encontre de l’accusé qui ne s’est pas présenté à la justice française depuis l’ouverture de son procès, ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français une fois sa peine purgée.

Le procès de M. Ramadan a débuté le 2 mars, mais l’accusé ne s’est pas présenté à l’audience. Ses avocats ont alors expliqué qu’il avait été hospitalisé deux jours auparavant à Genève, en Suisse, en raison selon eux d’une «poussée» de sclérose en plaques.

Mais des experts désignés par le tribunal ont conclu à la «stabilité de la sclérose en plaques» dont souffre l’islamologue depuis plusieurs années, «sans signe de poussée récente», et ont estimé qu’il pouvait donc comparaître devant la cour criminelle.