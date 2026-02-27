Taxis lausannois: trois ans de plus pour passer à l’électrique

Keystone-SDA

Les taxis lausannois auront jusqu'au 1er juillet 2030 pour passer à l'électrique. Le Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a adopté cette mesure de transition écologique. Les véhicules nouvellement affectés au service de taxi restent, eux, soumis à l'exigence d'un véhicule à zéro émission dès leur mise en service.

4 minutes

(Keystone-ATS) Initialement prévu au 1er juillet 2027, le délai a donc été reporté de trois ans afin de permettre l’amortissement des investissements liés aux véhicules affectés avant le 1er juillet 2025 et planifier sereinement le renouvellement des véhicules, indique vendredi la Ville dans un communiqué. Au 31 décembre 2025, le parc des taxis compte 246 véhicules en circulation, dont 132 hybrides, 73 électriques et 41 thermiques, est-il détaillé.

«L’objectif est d’accompagner la transition écologique du secteur tout en tenant compte des réalités professionnelles et sociales des conducteurs, de manière à garantir un service durable, accessible et économiquement viable», explique Pierre-Antoine Hildbrand, municipal lausannois et président du Comité de direction (exécutif) de l’Association, cité dans le communiqué.

Rémunération et publicité

Cette stratégie de passage progressif vers des véhicules à zéro émission de CO2 est soutenue par des délais adaptés, des aides financières ciblées et le développement d’infrastructures de recharge. Il est aussi précisé que des règles assouplies sont prévues pour les véhicules spécialement adaptés au transport de personnes en fauteuil roulant pour ne pas freiner leur disponibilité.

Le Conseil intercommunal (législatif) a également accepté la réponse à un postulat portant sur la rémunération des conducteurs. L’Association intercommunale ne dispose pas de compétence pour fixer des salaires minimums, cette matière relevant du droit du travail et des autorités cantonales et fédérales.

«Elle prévoit toutefois d’intégrer des critères liés à la politique salariale dans l’évaluation des candidatures lors de l’octroi ou du renouvellement des concessions, afin d’encourager de meilleures conditions de travail», assurent la Ville et l’Association.

Une décision a aussi été prise s’agissant de la publicité. Pour la première fois, elle sera autorisée à l’intérieur des véhicules à titre d’essai jusqu’au 31 décembre 2030, selon une nouvelle directive d’application. Restent interdites les publicités pour l’alcool, le tabac, les partis politiques ou tout contenu contraire à l’ordre public ou à l’image du service public.

Gain de cause pour taxis B

Par ailleurs, le même jour, l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis dit prendre acte du jugement rendu le 16 février dernier par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Cette dernière considère que l’exception instaurée lors de l’entrée en vigueur de la réglementation cantonale pour les taxis de catégorie B n’est pas valide, selon le communiqué.

«Cette distinction, historiquement justifiée par des objectifs d’intérêt public – notamment la coordination de l’usage du domaine public et la garantie d’un service de taxis disponible – devra désormais être revue», admettent la Ville et l’Association.

«Dans un esprit de pragmatisme et afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, le Comité de direction prendra prochainement contact avec les titulaires d’une autorisation B pour leur proposer l’obtention d’une concession avec droit de stationnement, aux mêmes conditions que les titulaires actuels», indiquent-elles encore.

«A défaut, les chauffeurs concernés devront renoncer à leur autorisation et poursuivre leur activité sous le régime des véhicules de transport avec chauffeur (VTC)», avertissent-elles.