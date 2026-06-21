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Thelonica revient à l’aube au bord du Léman pour une 10e édition

Keystone-SDA

L'association Thelonica propose pour la 10e année consécutive des concerts matinaux au bord du lac à Lausanne. Avec le festival "Musique à l'aube", les lève-tôt amateurs de jazz, classique et musiques actuelles pourront écouter huit concerts à la Jetée de la Compagnie à Bellerive, tous les samedis à 06h00, du 27 juin au 15 août.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’idée de ces concerts matinaux est née en 2017, avec deux prestations. Les «Musiques à l’aube» se sont ensuite déroulées tous les étés, avec cinq concerts. Depuis 2021, le format est passé à dix rendez-vous et s’est élargi à de nouveaux styles musicaux, comme le classique ou la musique contemporaine, rappelle Thelonica. En cas de pluie, le concert est reporté au lendemain matin. Le prix est libre.

Cette année, ce sont huit concerts qui seront proposés. En ouverture du festival le 27 juin, le public pourra venir écouter le quatuor suisse Sine Nomine (deux violons, un alto et un violoncelle). A voir et écouter ensuite le duo helvétique Paquita Maria (4 juillet), l’accordéoniste chinoise Dantong Wang (11 juillet) et le guitariste britannique Piers Faccini en solo (18 juillet).

L’été musico-matinal se poursuivra ensuite avec la pianiste française Madeleine Cazenave (25 juillet), le groupe électro-pop alternatif suisse Odd Beholder (1er août), le musicien multi-instrumentiste suisse Dino Brandão (8 août) et le duo acoustique helvétique Vincent Schmidt et Natan Niddam (15 août).

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