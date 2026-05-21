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Toujours dans le rouge, Cremo n’a pas atteint ses objectifs en 2025

Keystone-SDA

Cremo ne parvient toujours pas à redresser la barre. Le groupe laitier fribourgeois a creusé sa perte en 2025 à 17,1 millions de francs, contre 16,9 millions lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,1% pour s'établir à 473,6 millions.

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(Keystone-ATS) Malgré les améliorations structurelles engagées ces dernières années, Cremo n’a pas atteint les objectifs fixés, a indiqué jeudi la société de Villars-sur-Glâne. Dans ce contexte «exigeant», le conseil d’administration, présidé par l’ancien conseiller d’Etat Georges Godel, a pris des «décisions déterminantes».

L’objectif consiste à accélérer la «transformation de l’entreprise et à renforcer sa compétitivité», a fait savoir Cremo. «Les premières évolutions observées sont encourageantes et laissent entrevoir une dynamique plus favorable», précise le communiqué.

Cremo a poursuivi l’an passé ses investissements dans son outil industriel. Ces derniers ont atteint 10,2 millions de francs. Ils doivent servir à soutenir la «performance opérationnelle et l’évolution des infrastructures» du groupe.

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