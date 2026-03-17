Transition durable: près de 500 entreprises passent à l’action

Keystone-SDA

En trois ans, le Fonds de soutien à l'économie durable (FSED) a accompagné 473 entreprises vaudoises, soit 6,5% des emplois privés du canton. Les projets soutenus ont déjà mobilisé plus de 58 millions d'investissements dans l'économie du canton. Chaque franc d'argent public a engendré plus du triple d'investissements privés.

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(Keystone-ATS) La transition vers une économie plus durable et plus résiliente s’impose désormais à tous les secteurs, poussée notamment par la hausse des coûts énergétiques, une pression croissante des chaînes d’approvisionnement sur les critères environnementaux, une évolution des attentes des clients et des marchés, indique le Canton de Vaud mardi dans un communiqué.

C’est dans ce contexte que le FSED a été conçu comme un outil opérationnel pour aider les entreprises vaudoises à passer de l’intention à l’action. Il a été créé par décret du Grand Conseil en septembre 2020 et dispose d’une enveloppe de 25 millions de francs pour la période 2022-2027.

Pas juste un idéal

Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) a publié les résultats à mi-parcours de ce dispositif. Au 31 décembre 2025, le fonds a engagé 54% de son enveloppe, conformément à la montée en charge progressive des appels à projets. Il a déployé 317 aides directes couvrant quatorze secteurs d’activité, de l’agro-alimentaire à l’industrie, en passant par la construction et les services.

«Au-delà des aides financières, ce qui est encourageant, c’est de voir naître un réseau d’entreprises vaudoises, qui se retrouvent autour des mêmes défis et construisent des solutions ensemble, faisant de Vaud un canton pionnier en matière d’économie durable», explique Raphaël Conz, chef du SPEI, cité dans le communiqué.

«La durabilité n’est plus un choix réservé aux grandes entreprises ou aux secteurs high-tech: elle traverse aujourd’hui l’ensemble du tissu économique vaudois. Ce bilan confirme que les entreprises vaudoises ont compris que la durabilité n’est pas un idéal: c’est un avantage concurrentiel à long terme», affirme pour sa part Isabelle Moret, ministre vaudoise de l’économie.