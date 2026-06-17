Travaux d’assainissement urgents à mener sur une falaise à Fribourg

Keystone-SDA

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Les autorités doivent engager des travaux d'assainissement urgents en Basse-Ville de Fribourg sur la falaise de la rue de la Samaritaine, qui borde la Sarine. Un risque d'effondrement de la terrasse d'un restaurant en est à l'origine.

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(Keystone-ATS) La zone en contrebas est d’ores et déjà interdite d’accès et de navigation, a fait savoir la Ville de Fribourg mercredi. Elle se situe au niveau de la rue de la Samaritaine 2-4. Une récente étude mandatée par le propriétaire de l’immeuble a dévoilé que la terrasse affaissée du restaurant sis à cette adresse menaçait de s’effondrer.

D’entente entre le canton, à savoir la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME), et la Ville de Fribourg, la terrasse en question a été immédiatement fermée. Les travaux sont complexes, en raison de la configuration des lieux.

Le chantier sera entrepris dans les semaines à venir après une phase de soumission, précise le communiqué. Visant à sécuriser la falaise et le mur, il devrait durer environ deux mois. Les coûts seront répartis entre l’Etat, la Ville et la propriété.