Trois blessés dans deux accidents sur l’A12

Keystone-SDA

Deux accidents se sont produits mercredi après-midi sur l'A12 entre Châtel-St-Denis (FR) et Vaulruz (FR). Trois personnes blessées ont été transportées à l'hôpital. Le tronçon a été fermé durant plusieurs heures pour l'intervention des secours.

(Keystone-ATS) Le premier accident a impliqué un camion qui a percuté une caravane tractée par un véhicule peu avant l’entrée de l’aire de repos «Joux-des-Ponts». Le conducteur du poids-lourd, âgé de 47 ans, a été blessé et transporté à l’hôpital par ambulance. Celui de la caravane, 56 ans, n’a pas été blessé, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué.

Peu après, sur le même tronçon dont la circulation était ralentie, un second accident s’est produit à la hauteur de la Verrerie. Selon les premières constatations, un conducteur de 20 ans, au volant d’un véhicule avec remorque, est entré en collision avec deux véhicules qui le précédaient. L’homme ainsi qu’un autre conducteur de 26 ans ont été blessés et hospitalisés. Le troisième conducteur, 60 ans, s’en est sorti indemne.

A la suite de ce second accident, l’A12 entre Châtel-St-Denis et Vaulruz a été complètement fermée à la circulation. La fermeture a duré quatre heures et une déviation a été mise en place. Plusieurs spécialistes de la Police cantonale ainsi que des ambulanciers, les pompiers du Bataillon Sud et le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier (SIERA) sont intervenus.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des accidents.