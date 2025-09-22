La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trois obus découverts dans un jardin familial de Courrendlin (JU)

Trois obus, dont un pesant plus de 40 kilos, ont été retrouvés récemment dans le jardin d’une maison familiale à Courrendlin (JU). Le service de déminage de l’armée est immédiatement intervenu pour les prendre en charge.

(Keystone-ATS) Après analyse, il s’est avéré que ces engins étaient vides et inoffensifs, a fait savoir lundi la Police cantonale jurassienne. La découverte insolite a mobilisé évidemment les autorités à Courrendlin, précise le communiqué. L’occasion aussi de rappeler ce qu’il convient de faire dans un tel cas.

Il peut arriver que, lors de la réaffectation d’un bâtiment ou en y faisant de l’ordre, des explosifs ou des obus soient découverts. Le mot d’ordre avec ces objets est la prudence, explique la police. Ces produits, souvent anciens, ont pu devenir particulièrement instables avec le temps et en fonction des conditions d’entreposage.

Garder son calme

Dans pareille situation, il s’agit de garder son calme, de ne pas toucher les produits, d’éloigner toute personne ou tout animal du lieu, d’éliminer toutes sources électromagnétiques telles que téléphone portable ou autres appareils électriques en fonction et de s’éloigner.

Ensuite, il faut en aviser au plus vite la police, puis écouter les recommandations de celle-ci jusqu’à son arrivée. Un policier se déplacera alors pour évaluer le contexte et décider de la procédure à suivre.

