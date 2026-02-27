La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump «pas très content» de la teneur des négociations avec l’Iran

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'était "pas très content" de la teneur des négociations en cours avec l'Iran. Il a ajouté ne pas avoir pris de "décision finale" sur de possibles frappes américaines contre l'Iran.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je ne suis pas content quant au fait qu’ils (les Iraniens) ne veulent pas nous donner ce que nous devons avoir, je ne suis pas très content. Nous verrons ce qu’il va se passer», a dit le président américain à des journalistes, ajoutant que les discussions entre les deux pays se poursuivraient «aujourd’hui».

