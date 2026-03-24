Trump assure que l’Iran a offert à Washington «un très gros cadeau»

Keystone-SDA

Les Etats-Unis négocient "en ce moment" avec l'Iran, a déclaré mardi Donald Trump. Le président américain a affirmé que Téhéran avait offert à Washington un "très gros cadeau" lié aux hydrocarbures et à la navigation dans le détroit d'Ormuz.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Ce que j’ai dit hier était exactement juste. Nous sommes en négociations en ce moment», a déclaré le président américain devant la presse à la Maison Blanche. Il a précisé que son émissaire Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio participaient à ces discussions.

Interrogé par la presse sur la possiblité d’un accord pour mettre fin à la guerre, Donald Trump a répondu: «Je pense que nous allons y mettre fin. Je ne peux pas vous dire avec certitude».

«Quelque chose de génial»

Mais selon lui, les dirigeants iraniens «veulent conclure un accord». «Ils ont fait quelque chose hier qui était génial en fait. Ils nous ont fait un cadeau et le cadeau est arrivé aujourd’hui. Et c’était un très gros cadeau, l’équivalent de beaucoup d’argent», a-t-il ajouté.

Incité à préciser si ce «cadeau» avait un rapport à la question nucléaire, le président américain a répondu: «Non, ce n’était pas lié au nucléaire. C’était lié au pétrole et au gaz.» «Et c’était une chose très sympa qu’ils ont faite, ça m’a montré que nous avons affaire aux bonnes personnes», a-t-il souligné.

A une nouvelle question pour savoir si le «cadeau» iranien avait un rapport avec la navigation maritime dans le détroit d’Ormuz, Donald Trump a cette fois-ci répondu par l’affirmative. «Oui, c’était lié à la circulation et au détroit», a-t-il confirmé.

Report des frappes

La veille, il avait annoncé un report «de cinq jours» des frappes qu’il menaçait de lancer dès lundi soir sur des centrales électriques et autres infrastructures en Iran si la République islamique ne débloquait pas cette voie stratégique pour l’approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Par la suite, il avait précisé que Washington et Téhéran avaient trouvé des «points d’accord majeurs» lors de négociations menées avec un «haut dirigeant» qui n’est pas le guide suprême, Mojtaba Khamenei.

La Maison Blanche a toutefois précisé que les opérations militaires se poursuivaient. «Alors que le président Trump et ses négociateurs explorent cette nouvelle possibilité de diplomatie, l’Opération Fureur Epique se poursuit sans relâche afin d’atteindre les objectifs militaires définis par le commandant en chef et le Pentagone,» a déclaré sa porte-parole Karoline Leavitt.