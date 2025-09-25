La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump dit qu’un accord sur Gaza est «assez proche»

Donald Trump a affirmé jeudi qu'il ne "permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie" occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays.

(Keystone-ATS) «Je ne permettrai pas à Israël d’annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n’arrivera pas», a déclaré le président américain, qui n’avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter: «Je ne permets pas à Israël d’annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d’arrêter maintenant.»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec lequel Donald Trump s’est entretenu jeudi, a affirmé que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée, en réaction aux reconnaissances d’un Etat palestinien par des pays occidentaux.

Les ministres israéliens d’extrême-droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, ont eux appelé à l’annexion de la Cisjordanie.

«Assez proches d’avoir un accord sur Gaza»

«Nous sommes assez proches d’avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix», a aussi dit Donald Trump.

Le dirigeant républicain a présenté cette semaine une nouvelle initiative pour mettre fin au conflit dans le territoire palestinien à plusieurs dirigeants arabes et musulmans en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Ce plan est censé répondre à la fois aux préoccupations israéliennes et à celles des pays du Moyen-Orient.

Les principaux points prévoient un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération des otages israéliens détenus dans le territoire palestinien, un retrait israélien ainsi qu’un afflux d’aide humanitaire, a indiqué à l’AFP une source diplomatique au fait de la réunion.

Les Etats-Unis proposent aussi une nouvelle initiative de gouvernance pour Gaza, excluant le Hamas.

Toujours selon cette même source, les dirigeants arabes et musulmans ont réclamé au président américain des garanties contre l’annexion de parties de la Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967) ou toute mesure susceptible de modifier le statu quo juridique et historique des lieux saints de Jérusalem.

