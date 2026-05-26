Trump dit que son examen médical s’est «parfaitement» passé

Keystone-SDA

Donald Trump a déclaré mardi que son examen médical s'était "parfaitement" passé, à quelques jours de son 80e anniversaire.

1 minute

(Keystone-ATS) «Tout s’est PARFAITEMENT bien passé», a dit le président le plus âgé jamais élu aux Etats-Unis, sur sa plateforme Truth Social, après son examen médical passé dans un hôpital militaire près de Washington.

Il est arrivé à l’hôpital militaire Walter-Reed vers 8h50 locales (14h50 en Suisse), selon l’AFP. Son agenda indique qu’il a une réunion à 13h30 locales (19h30 en Suisse) à la Maison Blanche.

Un résumé des examens médicaux du président est généralement publié quelques heures ou quelques jours après. Le niveau de détail est cependant soumis au jugement de la Maison Blanche.