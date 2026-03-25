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Trump se rendra à Pékin les 14 et 15 mai

Keystone-SDA

La visite de Donald Trump à Pékin se déroulera finalement le 14 et 15 mai, a annoncé mercredi la Maison Blanche, alors que la rencontre du président américain avec Xi Jinping était initialement prévue pour fin mars début avril.

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(Keystone-ATS) «J’ai le plaisir d’annoncer que la rencontre tant attendue du président Trump avec le président Xi en Chine aura désormais lieu à Pékin le 14 et 15 mai», a déclaré la porte-parole de l’exécutif américain lors d’un point presse.

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