Tunnel du Grand-St-Bernard SA va se doter de 1000 panneaux solaires

Environ 3 000 mètres carrés de panneaux solaires seront opérationnels d'ici la fin de l'année. Keystone-SDA

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La société Tunnel du Grand-St-Benard SA a décidé de développer son utilisation en énergie renouvelable. Elle va se doter de 7000 mètres carrés de panneaux solaires. Ceux-ci sont en cours d'installation sur la galerie donnant accès au tunnel, du côté suisse.

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(Keystone-ATS) Mille panneaux, inclinés à 60 degrés, vont être progressivement installés entre la fin 2026 et 2027. Quelque 3000 mètres carrés seront opérationnels en cette fin d’année, le solde (4000 mètres carrés) le sera dans le courant de l’an prochain. Une phase-test s’était déroulée entre 2022 et 2025. Au total, la structure permettra de produire 450 MWh par an, soit la moitié des besoins en énergie du tunnel.

«Un complément hivernal»

«Nous disposons d’une grande surface de toiture plate», explique Baptiste Cavin, ingénieur maintenance et projets, au sein de la société Tunnel du Grand-St-Bernard SA. «Ce parc photovoltaïque assurera un complément hivernal intéressant à notre production actuelle. Les besoins en électricité (éclairage, électromécanique, ventilation) de nos installations sont en effet, considérables.»

L’entreprise est déjà productrice d’électricité renouvelable grâce à une centrale hydroélectrique, située à l’intérieur du tunnel, alimentée par un petit barrage construit sur la route du col du Grand-St-Bernard.

Région reconnue pour son ensoleillement

Le coût de l’ensemble des travaux avoisine les 2 millions de francs. Ceux-ci sont effectués par les collaborateurs de l’entreprise. Le projet est à donc à 100% réalisé par l’entreprise et n’a aucun lien avec celui de parc solaire flottant en milieu alpin de Romande Energie, au niveau du lac des Toules, qui se trouve non loin de la future installation, située à 1900 mètres d’altitude.

La région n’en est pas moins considérée comme propice à l’installation de panneaux solaires, eu égard à l’ensoleillement cumulé sur les hauts de la commune de Bourg-St-Pierre depuis de nombreuses années.

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