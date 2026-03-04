La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
UBS acquitté dans l’affaire des fonds bulgares

Keystone-SDA

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a acquitté mercredi UBS dans l'affaire des fonds bulgares, qui remonte à l'époque du Credit Suisse. Pour les juges de Bellinzone, la banque ne s'est pas rendue coupable de blanchiment d'argent aggravé.

1 minute

(Keystone-ATS) Le tribunal a par ailleurs classé la procédure qu’il avait engagée contre une ancienne employée de Credit Suisse, qui est décédée en 2023.

En outre, la condamnation d’un ancien gestionnaire de fortune d’une autre banque suisse pour soutien à une organisation criminelle a été confirmée, tout comme celle d’un ressortissant bulgare pour participation à cette même organisation criminelle et blanchiment d’argent.

