UBS encaisse 3 milliards de dollars de bénéfice net au 1er partiel

Keystone-SDA

UBS a engrangé un bénéfice net de 3,0 milliards de dollars au premier partiel (+80%), tirant profit d'une activité de la clientèle solide et d'afflux de capitaux. L'intégration de Credit Suisse est en bonne voie pour être terminée d'ici la fin de l'année.

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(Keystone-ATS) La banque a profité d’afflux dans la gestion de fortune et dans celle d’actifs, avec respectivement 37 et 14 milliards de dollars d’afflux d’argent nouveau sur les trois premiers mois, rapporte un communiqué mercredi.

Le produit d’exploitation atteint 14,24 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an. Sur une base sous-jacente, la hausse est de 15% à 13,64 milliards. Le bénéfice brut atteint de son côté 3,8 milliards de dollars, et sur une base sous-jacente, une valeur de 4,0 milliards est publiée.

Le ratio coûts sur revenus se situe à 72,5%, et sur une base sous-jacente, il s’améliore à 70,2%.

Les chiffres dépassent les prévisions du consensus AWP.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) atteint 14,7% tandis que le rendement des fonds propres durs (RoCET1) est de 16,8%. Sur une base sous-jacente, ce dernier se hisse à 17,0%.

Le transfert des comptes en Suisse sur la plateforme UBS est terminée, ce qui permet de confirmer la finalisation de Credit Suisse d’ici la fin de l’année. Des économies de coûts supplémentaires de 0,8 milliard ont été atteintes.

La banque se dit confiante d’atteindre ses objectifs 2026. En ce début de deuxième partiel, l’activité de la clientèle reste robuste, alors que les marchés reflètent l’espoir d’une solution diplomatique durable du conflit au Moyen-Orient. Le revenu net d’intérêt est attendu au même niveau que celui du trimestre précédent.