Ukraine: au moins douze morts dans des frappes russes nocturnes

Une frappe russe nocturne sur un immeuble résidentiel de Kharkiv a fait au moins dix morts samedi, dont des enfants. Cela porte à 12 le nombre de décès dans les bombardements massifs nocturnes russes qui ont frappé l'ensemble de l'Ukraine et fait de nombreux blessés.

Les journalistes de l'AFP ont vu des secouristes fouiller les décombres à la recherche de victimes et de survivants dans ce qui fut un immeuble de cinq étages typique de la période soviétique à Kharkiv, ville universitaire et industrielle proche de la frontière avec la Russie.

Le corps d’une dixième victime et les fragments d’un autre corps, ont été retrouvés par les services de secours dans l’après-midi, selon le maire Igor Terekhov.

Une enseignante de primaire, son jeune fils, ainsi qu’une autre femme et son fils adolescent sont morts, tandis que deux garçons de 6 et 11 ans et une jeune fille de 17 ans ont été blessés, selon les autorités locales.

Kiev aussi touchée

Selon le président Volodymyr Zelensky, l’immeuble a été frappé par un missile balistique.

Deux personnes ont également été blessées dans leur maison à Chuguiv, à quelques kilomètres au sud-est de Kharkiv, selon la maire Galyna Minaeva.

Ce bilan s’ajoute à un mort et une blessée dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), visée à une vingtaine de reprises par des drones et des tirs d’artillerie et de roquettes selon le chef de l’administration régionale Oleksandr Ganzha, et un mort et quatre blessés dans la région de Soumy (nord).

Trois autres personnes ont été blessées dans la capitale Kiev, ainsi qu’un bébé dans la région de Zaporijjia (sud), ont indiqué les autorités locales.

La Russie affirme toujours ne viser que des cibles militaires et a dit avoir intercepté 124 drones ukrainiens pendant la nuit. Les autorités installées par Moscou dans la partie de la région ukrainienne de Kherson occupée ont affirmé qu’une frappe de drone ukrainien avait fait un mort et quatre blessés.

Expertise antidrones contre défense antiaérienne

Le président Volodymyr Zelensky s’est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron, dans un appel lors duquel il a exhorté l’Union européenne à «mettre en oeuvre» son prêt de 90 milliards d’euros à Kiev et le nouveau paquet de sanctions contre la Russie, tous deux actuellement bloqués par la Hongrie.

M. Zelensky s’est précédemment inquiété que la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines contre l’Iran puisse affecter les livraisons américaines de munitions indispensables à la défense antiaérienne ukrainienne contre les missiles russes.

Moscou a visé le territoire ukrainien avec «29 missiles, presque tous balistiques, et 480 drones», a-t-il indiqué samedi.

Kiev va envoyer «prochainement» des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l’AFP un responsable ukrainien, espérant en échange obtenir des missiles pour ses systèmes américains Patriot.

«L’Ukraine a le plus d’expérience en matière de défense contre les (drones de fabrication iranienne) +Shaheds+», utilisés quotidiennement par la Russie, a déclaré le président ukrainien dans un communiqué publié après l’appel avec Emmanuel Macron.

La guerre au Moyen-Orient a fait dérailler les projets d’un nouveau cycle de négociations trilatérales Ukraine-Russie-Etats-Unis qui avaient un temps été annoncés à Abou Dhabi. Aucune nouvelle date n’a pour l’instant été fixée, M. Zelensky évoquant la Suisse et la Turquie comme alternatives possibles pour accueillir ces rencontres.

Moscou et Kiev ont cependant échangé 500 prisonniers de guerre chacun jeudi et vendredi, dans le cadre du dernier accord conclu à Genève fin février.