Ukraine: au moins trois morts dans des bombardements russes

Keystone-SDA

Trois personnes ont trouvé la mort dans des frappes russes sur les régions de Zaporijjia et d'Odessa, ont annoncé les autorités locales lundi, à la veille du 4e anniversaire du début du conflit. Deux personnes ont été tuées dans la région d'Odessa et une à Zaporijjia.

(Keystone-ATS) A Zaporijjia, «une infrastructure industrielle a été touchée et un homme de 33 ans a été tué», a indiqué le chef de l’administration militaire régionale, Ivan Fedorov, précisant qu’un homme de 45 ans avait aussi été blessé.

Le maire de la ville de Kharkiv, plus à l’est, a également fait état d’une «attaque de missiles ennemie».

La nuit précédente, cinquante missiles et des centaines de drones avaient visé la capitale Kiev, faisant un mort. Ces attaques ont lieu alors que le conflit déclenché par Moscou le 24 février 2022 entrera dans sa cinquième année mardi.

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine (HRMMU) publié au début janvier, près de 15’000 civils ukrainiens ont été tués et 40’600 blessés depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

L’année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2500 civils tués, selon ce document.