Ukraine: bombardements russes, le missile Orechnik utilisé

Keystone-SDA

Au moins quatre personnes ont été tuées et plus de cent blessées en Ukraine dans d'intenses bombardements russes nocturnes qui ont particulièrement visé la capitale. La Russie a utilisé son missile balistique à capacité nucléaire Orechnik.

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(Keystone-ATS) Des journalistes de l’AFP ont constaté des bombardements massifs sur la capitale pendant la nuit de samedi à dimanche, qui ont fait au moins quatre morts à Kiev et dans sa région, quelques jours après une attaque ukrainienne meurtrière contre un lycée dans une région occupée par la Russie, pour laquelle le président russe Vladimir Poutine avait promis une riposte militaire.

La Russie a visé l’Ukraine avec «90 missiles et 600 drones», dont respectivement 55 et 549 ont été interceptés, a indiqué l’armée ukrainienne dimanche matin.

Moscou a utilisé son missile balistique hypersonique Orechnik, de portée intermédiaire et capable de transporter des ogives nucléaires, a indiqué de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Trois missiles russes sur une infrastructure d’approvisionnement en eau, un marché incendié, des dizaines d’immeubles résidentiels endommagés, plusieurs écoles ordinaires, et il (Vladimir Poutine, ndlr) a lancé son ‘Orechnik’ contre Bila Tserkva. Ils sont vraiment fous», a-t-il déclaré.

Le ministère de la Défense russe a indiqué avoir utilisé plusieurs de ces missiles, Kiev ne faisant état pour l’instant que d’une seule frappe. Moscou affirme n’avoir visé que des cibles liées à l’armée ukrainienne, en réponse aux frappes de Kiev sur son territoire.

«Chaos total»

Après une nuit d’explosions, des journalistes de l’AFP sur place ont vu des rues couvertes de débris, des immeubles résidentiels fortement endommagés, un centre commercial entièrement incendié.

Selon les autorités, deux personnes sont mortes et 77 ont été blessées.

Sofia Melnychenko, 21 ans, pensait être à l’abri dans le métro, «mais il y a ensuite eu trois fortes explosions, et après la quatrième, le plafond du métro a commencé à s’effriter», raconte-t-elle à l’AFP.

«C’était le chaos total. Les enfants se sont mis à hurler, les gens paniquaient», poursuit-elle. Un incendie s’est déclaré dans un centre commercial tout proche. «On ne savait pas si le feu allait se propager jusqu’à la station de métro, ou si la fumée risquait de commencer à entrer», poursuit-elle, ajoutant: «C’était une nuit vraiment terrifiante».

Le maire de la capitale Vitali Klitschko a également indiqué que des dégâts avaient été constatés dans tous les districts de Kiev, les frappes ayant provoqué des incendies dans des écoles et semé le chaos dans des marchés, des centres commerciaux et des musées très fréquentés.

Le musée d’art national, l’Opéra, le bâtiment du ministère des Affaires étrangères et celui du studio de la chaîne allemande ARD ont également subit des dégâts, selon ces institutions. Le musée de Tchernobyl a été «détruit», selon M. Zelensky.

L’Albanie a condamné ces frappes qui ont aussi touché le complexe où réside son ambassadeur à Kiev, a indiqué le chef albanais de la diplomatie, Ferit Hoxha, sur X, ajoutant que l’ambassadeur russe à Tirana avait été convoqué.

Les bombardements russes ont également fait deux morts et neuf blessés dans la région de Kiev, sept blessés dans celle de Dnipropetrovsk (centre-est), onze dans celle de Tcherkassy, et douze dans celle de Kharkiv (nord-est), selon les autorités régionales.

«Terroriser l’Ukraine»

Les principaux dirigeants européens ont réagi en déclarant que l’utilisation du missile Orechnik révélait le «désespoir» de la Russie.

«Le terrorisme contre les civils n’est pas (un signe de, ndlr) force. C’est du désespoir», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X.

Le Président français Emmanuel Macron a condamné la «fuite en avant» de Moscou, tandis que le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié l’utilisation d’Orechnik d'»escalade irresponsable».

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a déploré «une escalade progressive de l’importance des armes utilisées».

C’est la troisième fois que Moscou utilise ce missile sur l’Ukraine depuis le début de son invasion en février 2022, jusqu’à présent sans ogives nucléaires.

La Russie l’a déployé l’année dernière au Bélarus, pays allié de Moscou et frontalier de trois Etats membres de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne – la Pologne, la Lituanie et la Lettonie – ainsi que de l’Ukraine.

Le président russe avait promis une réponse militaire après une frappe de drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi sur des bâtiments éducatifs de Starobilsk, dans la région ukrainienne de Lougansk (est) occupée par Moscou, qui a fait 21 morts et plus de 40 blessés.

Kiev a démenti avoir visé des cibles civiles et a affirmé avoir frappé une unité russe de drones stationnée dans la région.

Les négociations sous médiation américaine pour mettre fin a ce conflit, le pire en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, sont au point mort depuis l’éclatement de la guerre au Moyen-Orient.

«Des décisions sont nécessaires de la part des Etats-Unis, de l’Europe et d’autres pour que ce vieux cinglé à Moscou prononce enfin le mot ‘paix'», a déclaré M. Zelensky.