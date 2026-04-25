Ukraine: frappes meurtrières à Dnipro

Keystone-SDA

Au moins six personnes ont été tuées et 47 autres blessées dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, soumise à des vagues de frappes russes "pendant plus de 20 heures", ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes.

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(Keystone-ATS) Disant agir en réponse à des attaques ukrainiennes contre des infrastructures civiles russes, la Russie a affirmé avoir mené une «frappe massive» contre «des installations du complexe militaro-industriel et du secteur énergétique, ainsi que des infrastructures portuaires».

A plus de 100 kilomètres de la ligne de front qui traverse l’est et le sud de l’Ukraine, la ville industrielle de Dnipro a été durement touchée. «Pendant plus de 20 heures atroces, les Russes ont attaqué Dnipro par vagues», a affirmé le chef de l’administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, sur Telegram.

«Ils ont frappé avec des missiles et des drones. Ils ont frappé délibérément. Ils ont visé des quartiers résidentiels», a-t-il ajouté. Le bilan y est de six morts et de 47 blessés, dont deux se trouvent dans un état critique», selon lui.

Des photos diffusées par les secours ukrainiens montrent un immeuble d’habitation en grande partie démoli, des secouristes casqués réconfortant une femme, des habitants visiblement abasourdis et une résidente emmenant sa cage à oiseaux.

Les Russes «ciblent délibérément des sites civils et, une fois les secours, les équipes techniques, la police et les soignants arrivés sur place, ils frappent de nouveau», a affirmé un peu plus tôt le maire de Dnipro, Boris Filatov, assurant qu’un de ses adjoints avait failli être tué alors qu’il évaluait les dégâts. Dans un autre message sur Telegram, M. Filatov a évoqué «la plus vaste attaque contre Dnipro».

Maintenir la pression sur Moscou

La région autour de la ville a aussi été la cible de frappes de drones et de tirs d’artillerie russes qui ont fait six blessés, dont un bébé d’un an et un garçon de quatre ans, a indiqué Oleksandr Ganja.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont au point mort. Le rôle de médiation des Etats-Unis, qui a permis plusieurs cycles de négociations entre Kiev et Moscou, a été suspendu par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février.

«Il est important que le monde ne reste pas silencieux face à ce qui se passe et que cette guerre russe en Europe ne soit pas éclipsée par la guerre en Iran», a affirmé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Le président ukrainien a également jugé «vital que la pression sur la Russie en lien avec cette guerre ne s’interrompe pas un seul jour: il ne doit y avoir aucune pause dans les sanctions contre la Russie pour chacune de ces frappes».

Réunis à Chypre, les dirigeants européens ont approuvé jeudi un vingtième paquet de sanctions contre la Russie, visant le secteur bancaire et ajoutant de nouvelles restrictions aux exportations de pétrole russe.

Après des mois de blocage de la Hongrie, ils ont également validé un prêt crucial de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, qui doit lui permettre de renforcer sa défense et d’assurer les dépenses de l’Etat sur la période 2026-2027.

Des civils en Ukraine sont tués presque tous les jours par des bombardements russes depuis le début de l’invasion russe à grande échelle du pays en février 2022. En riposte, Kiev frappe le territoire russe ou occupé par les Russes, faisant également des victimes civiles.

Dans la région de Lougansk occupée par les forces de Moscou, le dirigeant local Léonid Passetchnik a affirmé que trois personnes avaient été tuées et deux autres blessées dans des frappes de drones ukrainiens ayant touché des habitations dans la nuit de vendredi à samedi.

De son côté, la Roumanie a annoncé qu’un drone russe s’était écrasé sur son territoire samedi près de sa frontière avec l’Ukraine, conduisant à l’évacuation de plus de 200 habitants. La ministre des affaires étrangères, Oana Toiu, a convoqué l’ambassadeur de Russie à Bucarest.