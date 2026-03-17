Un élu de Vernier (GE) exclu du groupe LJS au Grand Conseil

Keystone-SDA

L'entrée en fonctions du Conseil municipal de Vernier (GE) aura pour effet la perte d'un siège pour Libertés et justice sociale (LJS) au Grand Conseil. Djawed Sangdel a été exclu du groupe en raison de son élection au délibératif de cette ville sous une autre bannière. Il siègera en indépendant.

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(Keystone-ATS) Réunis lundi soir, les députés présents ont décidé le retrait de M. Sangdel à l’unanimité, a affirmé mardi à Keystone-ATS le chef de groupe du parti, Jacques Jeannerat. L’élu verniolan n’était pas présent puisqu’il prêtait serment au délibératif local. Le groupe LJS comptera désormais neuf membres.

LJS avait été lié à des soupçons de fraude portant sur plus de 270 bulletins lors du scrutin verniolan de mars 2025 qui avait ensuite été annulé par la justice genevoise. Une procédure pénale est encore en cours.

Comme le parti n’avait pas présenté de candidat au nouveau scrutin de novembre dernier, le comité directeur avait décidé de ne pas tolérer une «double appartenance» à une liste séparée et à LJS. Or, trois membres de la formation politique ont été élus à Vernier sous la bannière d’Egalité & Diversité (LED). Ils devront démissionner du mouvement, avait confirmé LJS.

Parmi eux, seul M. Sandgel avait également un mandat au Grand Conseil. Après son exclusion du groupe, il a annoncé ne pas chercher à faire recours de cette décision et siéger en indépendant. Avec l’affaire de fraude électorale, «je lui avais conseillé de démissionner, il a décidé de ne pas le faire», a insisté M. Jeannerat qui affirme que, selon les statuts, seule l’éviction du parti pourrait être contestée.

Et de préciser que le début de son mandat local lundi soir provoque «forcément son retrait du groupe parlementaire» au niveau cantonal. M. Jeannerat le remplacera à la commission de l’enseignement et Marc Saudan occupera le siège LJS à la commission du logement, «du moins dans un premier temps».