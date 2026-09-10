Un accident d’autocar aux Grisons fait plusieurs morts

Keystone-SDA

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Plusieurs personnes sont mortes et d'autres ont été blessées jeudi dans l'accident d'un car de tourisme hollandais entre Susch et Zernez, dans les Grisons, a indiqué la police cantonale.

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(Keystone-ATS) Le car venait des Pays-Bas, a précisé dans la soirée devant les médias sur place le porte-parole de la police cantonale, Roman Rüegg. L’accident s’est produit vers 16h45. Le véhicule roulait de Zernez en direction de Susch lorsqu’il a percuté la glissière de sécurité. Il a alors quitté la route et s’est renversé sur le côté en contrebas de la chaussée.

Les opérations de sauvetage sont actuellement en cours. Plusieurs équipes de secours sont mobilisées, dont des hélicoptères. L’autocar était bien occupé. Le porte-parole n’a pas précisé combien de personnes se trouvaient à bord.

Une hotline a été mise à la disposition des proches et des consulats en lien avec l’accident. Le contact se trouve à la centrale d’engagement de la police cantonale des Grisons au numéro 081 256 56 56.

Suite à l’accident, la route entre Zernez et Susch a été fermée. La police n’a pas précisé quand la route pourrait rouvrir. L’axe du col du Julier vers le val Müstair en direction du Sud-Tyrol n’est pas perturbé. Zernez est la porte d’entrée du Parc National suisse, un vaste territoire alpin très préservé d’environ 170 km2.