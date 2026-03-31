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Un avion militaire russe s’écrase après avoir survolé la Crimée

Keystone-SDA

Un avion de transport militaire russe s'est écrasé mardi après avoir survolé la péninsule de Crimée annexée, tuant 29 personnes à bord, a rapporté l'agence russe Tass, citant le ministère russe de la défense. Il privilégie l'hypothèse d'une défaillance technique.

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(Keystone-ATS) Le contact avec l’appareil, un avion An-26, a été perdu lundi vers 18h00 heure de Moscou (17h00 en Suisse) et des enquêteurs du ministère de la défense oeuvrent sur les lieux du crash, selon cette source.

Parmi les 29 personnes décédées figurent 23 passagers et six membres d’équipage, d’après le ministère, cité par Tass. Aucun signe d’impact extérieur n’a été constaté sur les débris de l’appareil, a ajouté la même source.

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