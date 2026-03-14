Un bâtiment quasiment détruit par le feu à Lauterbrunnen

Keystone-SDA

Le feu a fortement endommagé un bâtiment à Lauterbrunnen (BE) vendredi soir. Il a fallu une centaine de pompiers pour venir à bout du sinistre, qui n'a pas fait de blessés.

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(Keystone-ATS) Les hommes des corps de Lauterbrunnen, Wilderswil, Bödeli, Spiez et même les pompiers professionnels de Berne ont réussi à maîtriser l’incendie qui ravageait les combles et l’étage supérieur de l’immeuble, a précisé la police cantonale dans un communiqué. Les opérations d’extinction se sont poursuivies samedi matin, car des braises continuaient de s’enflammer.

Les dégâts matériels sont importants. Une menuiserie voisine a également été endommagée par la chaleur dégagée.

Selon les informations de la police, la route principale a été fermée pendant environ six heures, une déviation ayant été mise en place. Aucun blessé n’a été signalé.

La police cantonale mène l’enquête pour déterminer la cause de l’incendie et l’ampleur des dégâts. Elle précise que le bâtiment touché appartient à la société coopérative EWL, active dans les secteurs de l’énergie, de l’électricité et du numérique.