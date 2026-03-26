Un bancomat attaqué à l’explosif à Montreux – auteurs en fuite

Keystone-SDA

Un bancomat a été attaqué à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à proximité d'une station-essence à Montreux (VD), en face du Montreux Music & Convention Center (2M2C). Les auteurs ont pris la fuite à bord d'un scooter et n'ont, pour l'heure, pas encore été retrouvés, a indiqué la police cantonale. Elle ne mentionne pas le montant dérobé.

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(Keystone-ATS) Les deux explosions ont été entendues vers 02h40. D’après les premières observations, les auteurs ont fait usage d’engins explosifs pour fracturer le distributeur automatique. La déflagration a détruit le distributeur à billets et endommagé une des pompes à essence, mais n’a pas fait de blessés, écrit la police vaudoise dans son communiqué diffusé jeudi en fin d’après-midi.

En raison de l’utilisation d’explosifs, le Ministère public de la Confédération a été informé. L’enquête est menée par l’Office fédéral de la police (fedpol) et la police cantonale vaudoise. Celle-ci a par ailleurs lancé un appel à témoins.