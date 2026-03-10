Un car postal a pris feu à Chiètres (FR): des morts et des blessés

Keystone-SDA

Plusieurs passagers sont morts et d'autres ont été blessés dans l'incendie d'un car postal mardi en fin de journée au centre de Chiètres (FR). La police cantonale a confirmé dans un courriel des informations de divers médias, dont La Liberté.

(Keystone-ATS) Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les causes de l’incendie, a précisé un porte-parole à Keystone-ATS. Une enquête est en cours. De plus amples informations seront dévoilées dès que la police en saura davantage.

Parmi les blessés, une personne a été prise en charge par un hélicoptère de la Rega. Le lieu de l’incident a été bouclé. La police prie le public de ne pas se rendre sur place.