Un chauffard flashé à 193 km/h sur l’autoroute à Alpnachstad (OW)

Keystone-SDA

Un automobiliste de 22 a été flashé à 193 km/h il y a deux semaines sur l'autoroute A8 près d'Alpnachstad (OW). C'est 93 km/h de plus que la vitesse autorisée. Son permis lui a été retiré et son véhicule séquestré, a indiqué la chancellerie cantonale samedi.

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(Keystone-ATS) Le chauffard devra répondre de violation de la loi sur la circulation routière. Après déduction de la marge de tolérance, le dépassement de vitesse est de 86 km/h, ce qui constitue du délit de chauffard, précise le communiqué.