Un cycliste décède dans un accident à Bätterkinden (BE)

Keystone-SDA

Un cycliste circulant à vélo électrique a été victime d'un accident mardi, peu avant 14h00, à Bätterkinden (BE). Malgré des mesures de réanimation immédiatement engagées, le malheureux, âgé de 60 ans, est décédé à l'hôpital.

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(Keystone-ATS) L’homme – un Italien de 60 ans domicilié dans le canton de Berne – a chuté pour des raisons qui restent à déterminer et est resté inanimé au sol. La personne qui l’accompagnait et un passant ont tenté de le réanimer. Ces efforts, poursuivis par les secours, sont restés vains.

Emmené en ambulance à l’hôpital, le cycliste est décédé peu après, indiquent la police cantonale bernoise et le Ministère public de l’Emmental-Haute-Argovie dans un communiqué. La police enquête sur les circonstances exactes de l’accident. A l’heure actuelle, la piste d’une cause médicale est privilégiée.