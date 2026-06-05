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Un guide pour partir à la découverte de l’eau à Lausanne

Keystone-SDA

Un guide d'architecture consacré à l'eau en ville de Lausanne vient de sortir. Il raconte le développement du réseau d'eau potable, les transformations urbaines et les enjeux d'hygiène. Il propose également cinq itinéraires et 65 notices pour parcourir le territoire lausannois en suivant le tracé des rives du Léman et des rivières du Flon, de la Louve et de la Vuachère. Des visites guidées gratuites sont proposées les samedis 13, 20 et 27 juin.

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(Keystone-ATS) L’ouvrage intitulé «Lausanne – L’eau et la ville» se situe à la croisée de l’histoire urbaine et de l’architecture. Il est le fruit de recherches menées par des étudiants en histoire de l’art de l’Université de Lausanne, annonce vendredi la ville de Lausanne.

Publié à l’occasion du 125e anniversaire du Service des eaux, il est édité par la Société d’histoire de l’art en Suisse dans sa collection «Architecture de poche». Cette série se distingue par son format pratique et ses couleurs vives. Le guide est destiné à un public large et est accompagné de photographies inédites.

Des visites guidées gratuites sont proposées les samedis 13, 20 et 27 juin. Elles seront menées par les autrices et auteurs de l’ouvrage. Il est nécessaire de s’inscrire (www.lausanne.ch/balades-eau).

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