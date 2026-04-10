Un guide sur les 111 lieux à ne pas manquer autour du lac Léman

Keystone-SDA

De nombreuses adresses insolites de la région lémanique sont désormais regroupées dans le guide "111 lieux pour les familles autour du lac Léman à ne pas manquer". Le livre, signé Magalie Savoye, est disponible depuis jeudi en librairie.

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(Keystone-ATS) L’ouvrage a été pensé comme un «guide destiné à l’évasion», où sont recensés conseils pratiques destinés aux sorties familiales. Il se présente comme une sorte de «boîte à idées pour ralentir, apprendre et s’amuser ensemble», résument les éditions Emons, éditeur de la collection «111 lieux».

Labyrinthe de maïs géant, villages féeriques, activités sportives, rencontres avec des espèces surprenantes et autres activités «kids friendly» jalonnent les 240 pages du guide. Des anecdotes, des photos et des cartes agrémentent aussi la lecture.

De quoi «redécouvrir le Léman autrement», résume l’autrice du livre, également fondatrice du site internet My Family Pass. Le guide «111 lieux pour les familles autour du lac Léman à ne pas manquer» est disponible actuellement au prix de 27,90 francs.