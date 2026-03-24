Un homme arrêté après une attaque à l’arbalète à Lyss

Un homme arrêté après une attaque à l'arbalète à Lyss Keystone-SDA

Lundi matin à Lyss (BE), un individu a tiré avec une arbalète sur un homme qu'il ne connaissait pas. Ce dernier n'a pas été blessé, a indiqué mardi la police cantonale de Berne. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et les motivations de cet acte.

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(Keystone-ATS) Les secours ont reçu l’appel peu avant 05h00 et ont pris en charge la victime sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital en ambulance pour un contrôle.

L’auteur présumé a décoché plusieurs flèches et a été appréhendé peu après. Il se trouve actuellement en détention. Selon les premières constatations, la victime et l’auteur présumé ne se connaissaient pas.