La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Un homme arrêté après une attaque à l’arbalète à Lyss

Un homme arrêté après une attaque à l'arbalète à Lyss
Un homme arrêté après une attaque à l'arbalète à Lyss Keystone-SDA

Lundi matin à Lyss (BE), un individu a tiré avec une arbalète sur un homme qu'il ne connaissait pas. Ce dernier n'a pas été blessé, a indiqué mardi la police cantonale de Berne. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et les motivations de cet acte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les secours ont reçu l’appel peu avant 05h00 et ont pris en charge la victime sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital en ambulance pour un contrôle.

L’auteur présumé a décoché plusieurs flèches et a été appréhendé peu après. Il se trouve actuellement en détention. Selon les premières constatations, la victime et l’auteur présumé ne se connaissaient pas.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision