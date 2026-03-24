Un homme gravement blessés par balle à Kirchberg

Keystone-SDA

Un homme a été grièvement blessé par balle lors d'une altercation entre plusieurs personnes lundi soir à Kirchberg (BE). Il a été transporté à l'hôpital par des tiers.

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(Keystone-ATS) La dispute a éclaté vers 21h15 près d’une école, ont indiqué mardi la police cantonale bernoise et le service cantonal de protection de la jeunesse. Environ une demi-heure plus tard, la police a reçu un appel signalant un homme présentant plusieurs blessures par balle.

Selon le communiqué, d’autres individus qui ont dû prendre part à l’altercation se sont enfuis à bord d’une voiture blanche. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins ainsi que les participants présumés.