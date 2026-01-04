La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un homme perd la vie dans un accident de travail à Gasel (BE)

Keystone-SDA

Un homme a perdu la vie samedi à Gasel (BE), sur le territoire de la commune de Köniz, après s'être blessé grièvement dans un accident de travail. Ce Suisse âgé de 33 ans, domicilié dans le canton de Berne, effectuait des tâches agricoles. Il est décédé sur place.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident, a indiqué dimanche la Police cantonale bernoise. Selon les premiers éléments, la victime travaillait seule, précise le communiqué. Pour une raison encore indéterminée, il a été coincé par une grue articulée.

