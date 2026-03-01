Un incendie s’est déclaré à Fribourg, sans faire de blessés

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré samedi soir dans le sous-sol d'un immeuble à Fribourg. Environ 70 personnes ont dû être évacuées, mais personne n'a été blessé.

(Keystone-ATS) Dépêchés sur place peu après 19h00, les pompiers de la Base de départ de Fribourg ont pu rapidement circonscrire le sinistre, qui s’était déclaré principalement dans des caves, indique dimanche la police cantonale fribourgeoise. Les personnes évacuées ont toutes pu regagner leur domicile après l’intervention.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de l’incendie.