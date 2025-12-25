Un jeune homme se tue en scooter dans l’Emmental

Keystone-SDA

Un jeune homme de 19 ans a été victime mercredi d'un accident mortel à Heimisbach dans l'Emmental. Au guidon d'un scooter, le malheureux est tombé dans un ruisseau avec son engin. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital.

(Keystone-ATS) Selon les premières constatations, il a perdu le contrôle de son scooter aux alentours de 14h00, a annoncé la police cantonale bernoise jeudi.

Un passant s’est précipité pour secourir l’accidenté et a donné l’alerte. La victime est un Suisse habitant le canton de Berne.