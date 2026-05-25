Un jeune homme tué par la chute d’un arbre au Lac Noir (FR)

Keystone-SDA

Un randonneur de 20 ans a été tué lundi au Lac Noir, dans le canton de Fribourg, par un arbre qui s'est effondré. Un enfant de sept ans et son père ont été blessés dans cet accident.

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(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 14h30 près de la cascade de Seeweidbach, a indiqué lundi la police cantonale. L’arbre s’était abattu sur un groupe de randonneurs.

Malgré des tentatives immédiates de réanimation, l’homme de 20 ans, originaire du canton de Berne, a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident.

Les deux blessés, un enfant de 7 ans et son père de 42 ans, originaires du canton de Fribourg, ont été transportés à l’hôpital. Une ambulance et un hélicoptère de la Rega sont intervenus.

Une équipe de soutien psychologique a été mobilisée pour prendre en charge la famille de la victime et les autres personnes présentes. Le chemin d’accès à la cascade a été fermé jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances exactes de l’accident.