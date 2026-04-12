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Un musée des illusions a ouvert samedi à Genève

Keystone-SDA

Un musée des illusions a ouvert à Genève. Depuis samedi, les curieux peuvent notamment passer du temps avec leur clone ou échanger de nez avec leurs amis.

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1 minute

(Keystone-ATS) Ce musée rejoint plus de 60 autres franchisés dans un total désormais de 27 pays, affirme l’établissement sur son site. Parmi les autres animations, la chaise Beuchet permet aux enfants d’être plus grands que leurs parents.

La tête sur le plateau laisse penser que le chef du visiteur est coupé de son corps. Et au total, plus de 50 expériences sont prévues dans les différentes salles.

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