Un nouveau directeur à l’Office cantonal de l’emploi de Genève

Keystone-SDA

A Genève, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) aura un nouveau directeur dès le 1er février. Le Conseil d'Etat a annoncé mercredi avoir nommé Julien Garda pour reprendre les rênes de l'OCE, succédant à Charles Barbey en place pendant onze ans.

(Keystone-ATS) Diplômé d’une licence en géographie de l’Université de Genève, Julien Garda, originaire du canton de Genève, a complété sa formation par un MAS en management public et un CAS en management des institutions sociales, a indiqué le gouvernement. Il est depuis 2020 directeur des opérations au sein de la Croix-Rouge genevoise.

Auparavant, Julien Garda a occupé des postes à responsabilité à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité et à l’Office cantonal des assurances sociales. Il est en outre titulaire du brevet fédéral en assurances sociales. Le gouvernement souligne son «excellente connaissance de l’Etat, de ses enjeux et de ses processus».

Charles Barbey avait été nommé à la direction de l’OCE en 2014 par Mauro Poggia. Il a quitté ce poste en juillet pour celui de directeur de la caisse cantonale de chômage.