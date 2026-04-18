Un nouveau rendez-vous de l’immobilier à Bulle (FR)

Keystone-SDA

Espace Gruyère, à Bulle (FR), accueille de jeudi à samedi la première édition d’Immo-Connect, un nouveau rendez-vous dédié à l’immobilier. Le salon veut devenir une plateforme d’échanges entre les acteurs de la Suisse francophone et de la Suisse alémanique.

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(Keystone-ATS) La manifestation réunira professionnels et particuliers autour des thématiques liées à l’immobilier, ont indiqué les organisateurs. Trois jours durant, Espace Gruyère deviendra un espace «fédérateur» où se croiseront les métiers du secteur: vente, location, construction, gestion, administration, rénovation et habitat durable.

Les visiteurs, qu’ils soient des professionnels de la branche ou des propriétaires privés, pourront découvrir les dernières tendances et bénéficier de conseils personnalisés. Le salon doit se déployer sur quelque 4000 mètres carrés ainsi qu’accueillir jusqu’à 50 exposants et 40 conférences, précise le communiqué.