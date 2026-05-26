Un portail en ligne pour les personnes en situation de handicap

Keystone-SDA

Le canton de Genève lance handicaps.ge.ch, une plateforme numérique qui centralise l'ensemble des prestations destinées aux personnes en situation de handicap. Ce site vise à identifier plus rapidement les services compétents et les démarches à entreprendre.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette initiative a pour objectif de renforcer l’accessibilité à l’information sociale, indiquent mardi les Départements de la cohésion sociale (DCS) et de l’instruction publique (DIP) qui l’ont lancée. La plateforme, qui est intégrée au site ge.ch, s’adresse aussi bien aux familles d’enfants en situation de handicap qu’aux adultes eux-mêmes concernés.

Le portail numérique propose des ressources sur les soutiens scolaires, éducatifs et sociaux ainsi que des informations sur la santé, le logement, l’emploi, la mobilité et les loisirs. Ce site liste aussi les aides financières disponibles, les accompagnements sociaux et les dispositifs adaptés.

Tous les textes sont rédigés en langage clair. Les pages dédiées aux adultes sont disponibles en FALC (Facile à lire et à comprendre) et en LSF (Langue des signes française).

handicaps.ge.ch