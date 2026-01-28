Un portail pour simplifier les démarches administratives à Fribourg

Les communes et l'Etat de Fribourg unissent leurs forces pour simplifier l’accès de la population aux démarches administratives. La collaboration s’inscrit dans le sillage du guichet virtuel, qui centralise déjà les services cantonaux et communaux en ligne.

(Keystone-ATS) Le nouveau portail s’appelle digi-fr.ch, ont révélé mercredi la Chancellerie d’Etat et l’Association des communes fribourgeoises (ACF). Il vient répondre à une demande qui a bondi de 40% l’an dernier. L’évolution confirme «l’intérêt croissant de la population pour des services publics numériques, simples et efficaces».

Selon la chancelière d’Etat Danielle Gagnaux-Morel, l’instrument donne une réponse à un besoin basique: accéder rapidement à une prestation, sans complexité. Il faut dire que «la population ne raisonne pas en termes de compétences institutionnelles ou de niveaux administratifs, mais via des situations de vie concrètes».

Répertoire officiel

Dans ce contexte, il n’est pas toujours évident de savoir si une démarche relève de la commune ou du canton, précise le communiqué. Le portail digi-fr.ch met désormais à disposition un répertoire officiel en ligne regroupant l’ensemble des démarches cantonales et communales, organisées par situations de vie.

Lors d’une conférence de presse à Morat, les partenaires ont tenu enfin à rappeler que les guichets physiques demeurent «essentiels». «Le numérique vient compléter l’offre existante, sans s’y substituer», afin de garantir un accès équitable aux prestations publiques pour l’ensemble de la population.