Un prix pour encourager les liens entre université et société (FR)

Keystone-SDA

L'Université et la ville de Fribourg s'associent pour créer un nouveau prix doté de 5000 francs et financé par la ville. Celui-ci récompensera les projets ayant un impact positif sur le territoire tout en créant des liens avec la société civile.

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(Keystone-ATS) La nouvelle distinction, nommée «Prix de la ville de Fribourg», sera remise chaque année lors du Dies Academicus de l’Université, qui a lieu chaque 15 novembre.

Le prix encouragera les projets créant des ponts entre l’Université et la société civile, avec des effets visibles et concrets, explique jeudi la ville dans un communiqué. Il honorera ainsi des études ou des projets de l’Université ayant un impact positif sur la ville et sa population ou à promouvoir les intérêts communs entre les deux entités, comme l’innovation, la durabilité, l’égalité, l’inclusion, la cohésion sociale ou le bilinguisme.

Les projets peuvent prendre la forme d’événements ponctuels ou récurrents (expositions, spectacles, ateliers, performances, etc.), de prestations matérielles ou immatérielles, voire d’études ou de travaux de bachelor, de master ou de doctorat.

Les dossiers pour la première édition du prix sont à déposer jusqu’au 4 septembre.

www.unifr.ch/form/unicom/view.php?id=97789