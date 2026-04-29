Un programme pour traiter les troubles de la personnalité (FR)

Keystone-SDA

Le Réesau fribourgeois de santé mentale (RFSM) lance un programme de régulation émotionnelle innovant qui se base sur une approche interdisciplinaire. Baptisé Luna Prem, il propose une prise en charge hospitalière spécialisée destinée aux personnes souffrant d'un trouble de la personnalité borderline.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le trouble de la personnalité borderline touche environ 2% de la population, ce qui représente potentiellement près de 7000 personnes dans le canton de Fribourg, souligne mercredi le RSFM dans un communiqué. Ce trouble se caractérise par une instabilité émotionnelle marquée, une grande impulsivité, une peur de l’abandon ainsi que des relations interpersonnelles souvent intenses et chaotiques.

Développé sur le site hospitalier de Marsens, au sein de l’unité Luna qui compte 21 lits, le programme Luna Prem a pour but d’améliorer la gestion des émotions, de réduire les comportements à risques comme l’automutilation ou l’impulsivité, de stabiliser les relations interpersonnelles et de renforcer l’estime de soi ainsi que le sentiment d’identité.

Les patients seront également amenés à développer des stratégies durables pour faire face à la détresse émotionnelle et favoriser une meilleure qualité de vie.

Soutien aux proches

Reposant sur une collaboration étroite entre différents services de l’hôpital, Luna Prem propose un travail structuré autour de la pleine conscience et de la régulation des émotions, notamment. Il comprend un suivi clinique intensif et continu durant quatre semaines.

Le service social de l’unité Luna propose également une prestation dédiée aux proches de personnes touchées, leur offrant un accompagnement tout au long du suivi. Cela permet de les aider à mieux comprendre la maladie et à intégrer des outils concrets, mais aussi de les accompagner dans leur rôle d’aidant.