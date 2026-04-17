Un projet d’irrigation pour sécuriser la Broye agricole

Keystone-SDA

Il mûrit depuis près d'une décennie. Le projet valdo-fribourgeois d'irrigation ArroBroye entend sécuriser l'approvisionnement en eau de l'un des "greniers alimentaires de la Suisse" en pompant de l'eau du lac de Neuchâtel. Une idée véritablement "fédératrice".

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(Keystone-ATS) Une «culture qui a eu soif» rime avec perte de rendement. «Il n’y a rien de pire que d’arroser un peu puis d’arrêter», explique Fabrice Bersier, président d’ArroBroye, constituée en coopérative le 4 décembre dernier.

Avec ses pommes de terre, son maïs, son blé, sa betterave sucrière ou encore son colza, la Broye est l’une des régions agricoles les plus productives du pays. Elle est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire du pays, relève l’agriculteur fribourgeois.

Sur fond de dérèglement climatique, l’objectif est clair: assurer la sécurisation de la production – déjà bien implantée – sur le long terme et réduire la vulnérabilité des exploitations. Autre enjeu: protéger les cours d’eau de la région, les interdictions de pompage étant de plus en plus fréquentes, notamment au début de l’été.

Tous les signaux au vert

ArroBroye «convainc un peu tout le monde», résume Fabrice Bersier, dont les organisations sensibles à la biodiversité et au maintien de la qualité de la rivière. «C’est un projet qui, dans son ensemble, fédère beaucoup d’agriculteurs d’une grande région, dit-il. La Broye est l’un des greniers alimentaires principaux de la Suisse.»

«Aujourd’hui, on se réjouit que 170 agriculteurs et 13 communes, sur plus de 4000 hectares aient un projet qui donne du sens», se félicite le président de la coopérative. Le collectif d’agriculteurs est accompagné par les institutions cantonales, Vaud et Fribourg ayant soutenu le projet dès le début, souligne-t-il.

Il faut maintenant que les communes valident formellement le projet, puisque sur les 4229 hectares intégrés au périmètre du réseau d’irrigation, quelque 760 hectares leur appartiennent. Payerne est propriétaire de plus de la moitié de ces parcelles.

Le projet prévoit près de 144,5 kilomètres de conduites. Les autorités communales doivent ainsi se prononcer sur l’adhésion à la coopérative et sur l’équipement des surfaces concernées. «Les signaux sont au vert. On espère maintenant que les législatifs valident», souligne le président d’ArroBroye.

Estavayer au coeur du projet

En plus, il y a eu un «alignement des planètes», raconte le Fribourgeois. La commune d’Estavayer a entamé la modernisation de ses infrastructures d’eau potable, ouvrant la voie à «des synergies communes en matière d’équipement».

«On lie un projet public d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement à un projet agricole pour l’arrosage», se réjouit Fabrice Bersier. Les autorités de la commune fribourgeoise ont validé un crédit d’étude de 2,1 millions de francs en ce sens au printemps 2025. Estavayer est aussi la première commune à avoir validé son adhésion à la coopérative en tant que membre.

Estimé à 62,8 millions de francs, le projet «représente l’un des investissements agricoles les plus structurants de la région depuis des décennies» selon ArroBroye. Il implique un financement solidaire des exploitants agricoles, des cantons de Vaud et Fribourg, ainsi que de la Confédération.

Sur les rails

Si tout se déroule comme prévu, le projet d’irrigation pourrait voir le jour entre 2031 et 2032. L’année prochaine sera dédiée aux procédures de mises à l’enquête, alors que les travaux pourraient être lancés en 2029.

Il y a là une «opportunité de maintenir cette Broye agricole», selon Fabrice Bersier. «Quand je dis que dans cinq ou six ans il y aura de l’eau, je le dis pour les générations futures. Comme nos parents et ancêtres ont, eux aussi, fait d’autres infrastructures pour nous».