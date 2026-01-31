La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un skieur perd la vie à Zermatt

Keystone-SDA

Un Suisse de 71 ans est décédé vendredi dans un accident de ski sur domaine de Zermatt (VS). L'homme a été retrouvé inconscient en dehors de la piste balisée, dans la région de Rotenboden.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les secours ont été alertés par des tiers qui ont découvert le septuagénaire. Les secouristes se sont immédiatement rendus sur place à bord d’un hélicoptère. Malgré les soins prodigués, le skieur est décédé sur place, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué.

