Un skieur perd la vie à Zermatt

Keystone-SDA

Un Suisse de 71 ans est décédé vendredi dans un accident de ski sur domaine de Zermatt (VS). L'homme a été retrouvé inconscient en dehors de la piste balisée, dans la région de Rotenboden.

(Keystone-ATS) Les secours ont été alertés par des tiers qui ont découvert le septuagénaire. Les secouristes se sont immédiatement rendus sur place à bord d’un hélicoptère. Malgré les soins prodigués, le skieur est décédé sur place, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué.