Un vol Swiss évacué d’urgence à Dehli, quatre blessés

Keystone-SDA

Le vol Swiss LX147 a été évacué d'urgence, peu après 01h00 du matin (21h30 samedi en Suisse) à Dehli. Un problème survenu sur un moteur au moment du décollage en est la cause.

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(Keystone-ATS) Confirmant une information du Blick, Swiss a diffusé un communiqué dimanche matin dans lequel elle indique que 228 passagers, quatre enfants en bas âge et 13 membres d’équipage étaient à bord. Quatre passagers ont été pris en charge médicalement.

Dimanche en milieu de matinée, la compagnie confirme que ces quatre personnes sont toujours à l’hôpital. Du côté du personnel, une hôtesse de l’air s’est fait une entorse au pied, alors que les autres membres d’équipage se portent bien.

La majorité des voyageurs ont quitté l’avion par les toboggans d’urgence. Pour certaines personnes ne pouvant les utiliser, des escaliers ont été mis en place. Tous les passagers ont été pris en charge et accompagnés par les équipes de Swiss sur place.

Situation éprouvante

L’appareil, un Airbus A330-300, avait déjà commencé sa phase de décollage lorsque l’incident s’est produit. Il a alors effectué un freinage d’urgence et les toboggans d’évacuation ont été déployés.

La compagnie a qualifié la situation d’éprouvante pour toutes les personnes concernées. Swiss a hébergé les passagers dans des hôtels et leur a proposé des vols de remplacement. Une solution individuelle a été trouvée pour la suite du voyage de chacun d’entre eux. La compagnie collabore également avec les autorités locales.

Une cellule de crise a été activée. Des spécialistes techniques doivent se rendre à Delhi afin d’examiner l’appareil et de déterminer précisément les causes de l’incident.

A la mi-mars, Swiss avait signalé une forte demande sur la liaison entre Delhi et Zurich en raison de la guerre en Iran, doublant temporairement son offre quotidienne sur cette route.