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Un vol Swiss évacué d’urgence à Dehli

Keystone-SDA

Le vol Swiss LX147 a été évacué d'urgence, peu après 1h00 du matin (21h30 samedi en Suisse) à Dehli. Un problème survenu sur un moteur au moment du décollage en est la cause.

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(Keystone-ATS) Confirmant une information du Blick, Swiss a diffusé un communiqué tôt dimanche matin dans lequel elle indique que 228 passagers et quatre nourrissons étaient à bord. Swiss indique par ailleurs que six passagers ont été pris en charge médicalement à la suite de l’évacuation et que l’équipage est sain et sauf.

L’appareil, un Airbus A330-300 avait déjà commencé sa phase de décollage lorsque l’incident s’est produit. Il a alors effectué un freinage d’urgence et les toboggans d’évacuation ont été déployés.

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